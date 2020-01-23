أحمد زاهر: "بنتى منى إتجننت".. وأكرم حسني يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لابنته مريم وهي تغني أغنية "سالمونيلا" لـ تميم يونس. وكتب زاهر: "يا جماعة منى اتجننت رسمي، طب أعمل إيه في التيك توك ده". وعلق الفنانون على ما كتبه زاهر، فكتبت جيهان خليل: "موهوبة وجميلة ربنا يحميها"، وكتب أكرم حسني: "طالعة لمين يا تري"، فيما كتبت الفنانة نهى عابدين: "قلبي". يذكر أن الفنان أحمد زاهر لديه 4 بنات هن: "ملك وليلى ومنى ونور".

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