إيرادات الأربعاء.. "Bad Boys For Life" في الصدارة و"The Gentlemen" العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح "Bad Boys For

Life" بطولة ويل سميث، في تصدر قائمة

إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق أمس الأربعاء 22 يناير،

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إيراد قُدر بـ310 آلاف و820 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson ، محققًا 162 ألفًا و97 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Dolittle" بطولة روبرت داوني جونير، وحقق 122 ألفًا و334 جنيهًا وحصل على المركز الرابع فيلم "1917" بطولة George MacKay، بعد تحقيقه 118 ألفًا و32 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "the turning" وبلغ ما حققه أمس 70 ألفًا و104 جنيهات، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "The Grudge" بطولة Tara Westwood، وحقق 46 ألفًا و340 جنيهًا، وحصل على المركز السابع فيلم "Frozen 2" وبلغ إيراده 32 ألفًا و665 جنيها.

في المركز الثامن يأتي فيلم "under water" محققًا 30 ألفًا و246 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "Spies in Disguise" بعد تحقيقه 23 ألفًا و928 جنيهًا، وجاء في المركز العاشر فيلم "The Gentlemen" وحقق 14 ألفًا و649 جنيهًا.