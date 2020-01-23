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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، صورة جديدة لها، رافعة فيها علامة النصر، من كواليس تصوير برنامج "ذا فويس كيدز".
يأتي توقيت نشر نانسي للصورة عقب أولى جلسات التحقيق مع زوجها فادي الهاشم، في قضية قتل شاب سوري في منزله.
ويواجه فادي الهاشم، تهمة القتل العمد دفاعًا عن النفس.
تعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان للاقتحام بداية عام 2020، من قبل أحد الأشخاص بغرض السرقة، حسب التحقيقات الأولية.
وأشارت التحقيقات إلى أن زوجها فادي الهاشم قتل الجاني في حالة دفاع عن النفس وعن أسرته، بعد التأكد من مهاجمة السارق للمنزل وهو مسلح.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم ترفع علامة النصر.. بعد أولى جلسات محاكمة زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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