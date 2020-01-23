هكذا سخر سليمان عيد من أغنية "قدام مرايتها" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان سليمان عيد عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو ساخر من أغنية "قدام مرايتها" للفنان عمرو دياب. وظهر سليمان عيد في الفيديو بشخصيتين، شخصية تقف أمام المرآة وتتمايل على أغنية "قدام مرايتها"، وشخصية رجل يستعجلها. يُذكر أن الفنان سليمان عيد انتهى من تصوير دوره في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، حيث يجسد دور سائق أسرة فلانتينو.

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