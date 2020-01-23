غادة عبدالرازق تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: حرصت الفنانة غادة عبدالرازق، على الاحتفال بعيد ميلاد حفيدتها، إذ شاركت جمهورها بصورة حفيدتها عبر حسابها بـ"انستجرام". وعلقت "غادة"، على الصورة قائلة: "كل سنة وانتي طيبة حياتي وحبيبتي، ودايما منورة حياتي". وبدأت غادة عبدالرازق، تصوير مشاهدها في فيلم "حفلة 9"، مع الفنان طارق لطفي، و تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن ومن المقرر عرضه الصيف المقبل.

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