إيمي طلعت زكريا تكشف تفاصيل حلم تحقق قبل مشاركتها بـ"الزهر لما يلعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

روت الفنانة إيمي طلعت زكريا، كواليس انضمامها لأبطال مسرحية "الزهر لما يلعب"، مع الكوميديان سمير غانم، والمقرر بدء عرضها، غدا الجمعة.

وقالت "إيمي" في لقاء مع برنامج "MBCTrending، إن سمير غانم تواصل معها شخصيًا، وطلب منها مشاركته المسرحية، مؤكدة أنها شعرت بالسعادة خاصة وأن قامة مثل غانم يطلب منها ذلك.

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وكشفت أنها رأت والدها في المنام وأعطاها مبلغًا من المال، وهو المبلغ ذاته الذي تقاضته عن دورها في المسرحية.

ومن جانبه تحدث "غانم"، عن مشاركتها معه، وأشار أن السبب في اختيارها: "حبي لهذا الإنسان -قاصدًا والدها الفنان الراحل طلعت زكريا- ووفاء له لأنه طول ما كان بيشتغل معايا كان بيموتني من الضحك".

مسرحية "الزهر لما يلعب"، بطولة النجم الكوميدي سمير غانم، والفنانة شيرين، طارق الإبياري، أحمد سعد ميشو، إيمي طلعت زكريا، ومن إخراج طارق الإبياري ومن إنتاج وتأليف أحمد الإبياري، واشترك في تأليف الأغانى إسلام خليل، والألحان لهاني فاروق، وديكور حازم شبل.