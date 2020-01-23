بالفيديو.. وسام بريدي: لهذا السبب تابعت ولادة طفلتي الثانية عبر السكايب.. وأنا وزوجتي نشبه بعض

استطاع الإعلامي وسام بريدي أن يكون محط الأنظار سواء من خلال تألقه في المجال الاعلامي أو الكاريزما التي يتمتع بها وجعلته يحقق نجاحا كبيرا في البرامج التي سبق أن قدمها وحظيت بنسبة مشاهدة لا يستهان بها.

وأصبح وسام بريدي وزوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيد حديث مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعتبران أيضا من الأشخاص المؤثرين عبر السوشيال ميديا ما جعلهما يحاولان نقل مجريات يومياتهما لجمهورهما.

وحرص الثنائي على مشاركة لحظاتهما الجميلة سواء عند ارتباطهما، وصولا لاستقبال طفلتهما الأولى بيلا ماريا ليعلنا عند بلوغها عامها بتحضيراتهما لاستقبال طفلتهما الثانية إذ اختارا عيد مولد بيلا ليزفا الخبر المفرح.

ونشر الثنائي صورة موحدة في حسابهما عبر “إنستغرام” ظهرا فيها بجانب ابنتهما التي ارتدت قميصا فيه رسما كرتونيا لشقيقتين الكبرى منهما ممسكة بيد شقيقتها الصغرى وأرفق بكلمات: “سأكون الشقيقة الاكبر”.

كما أرفقت الصورة بكلام رمزي نسب لابنتهما بيلا ماريا جاء فيه: “بعدني صغيرة بس قد المسؤولية، بابا وماما عطيوني أحلى هدية بعيدي ورح يصير عندي أخت اهتم فيها وحبها وترافقني بكل حياتي. بحبكن”، فيما نُشر تعليق آخر بالانكليزية وباسم بيلا أيضاً: “سعيدة جداً لانه قريباً جداً، اقل من أربعة أشهر، ستصبح عائلتنا أكبر، سنصبح أربعة، الشكر لله على نعمه”.

شهور مضت بسرعة البرق، وها هو الاعلامي وسام بريدي قد زف خبر ولادة طفلتهما الثانية آية صوفيا حيث نشر صورة لزوجته بعد ولادتها، عبر حسابه بموقع “إنستغرام”، معلقا عليها: “اية صوفيا اهلا بك فى عالمنا 14 يناير 2020”.

وقد أكد وسام بريدي في وقت سابق أن البنات سحر يعطي نكهة مميزة للحياة، مستطردا بالقول: “كتّر خير الله على هذه الرزقة وأتمناها لكل إنسان”.

وسام بريدي تحدث عن استقبال طفلته الثانية آية صوفيا، متطرقا إلى الوضع الراهن في لبنان.