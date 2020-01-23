شاهد.. أحمد العوضي بالقناع في الجيم

نشر الفنان أحمد العوضي صورة له جديد، وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهر "العوضي" في الصورة بقناع على الوجه وهو يرتدى ملابس الرياضية داخل الجيم.
ويشار ان اخر اعمال أحمدالعوضي فيلم "لص بغداد"، مع النجم محمد إمام وفتحي عبدالوهاب.
فيلم "لص بغداد"، بطولة كلًا من: محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل،ومحمد عبدالرحمن، وأحمد رزق، والنجم الكبير صلاح عبدالله، وآخرون وهو من إنتاج أحمد بدوي وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسي.
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