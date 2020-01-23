فيديو.. حكيم يطرح "الصعيد يا دولة" علي اليوتيوب

طرح النجم الكبير حكيم أغنية جديدة تحمل عنوان "الصعيد يا دولة" وذلك عبر قناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". وأغنية "الصعيد يا دولة" من كلمات الشاعر عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع موسيقي اسلام شيبسي ومكساج أحمد جودة والماستر أمير محروس. Advertisements وتقول الاغنية : الفرع الرئيسي لمصنع الرجولة موجود على أرضنا العزة و الكرامة و هرمون الشهامة بيجروا في دمنا ده أحنا المعني الحقيقي لكلمة مرجلة راكزين زي الجبال ملناش في الهرجلة الصعيد يا دولة يا أرض العتاولة واخدين الرجولة و التقدير مقاولة الصعيدي جدع ويسد عمره ما بيفتري على حد قلبة جامد راسه لفوق تلاقي راجل وقت الجد بلد الرجالة الى تشرف بلد الأبطال نبع الجدعان في الشدة أحنا احنا الى بنتصرف و بقلب نسد في اي مكان الصعيدي جدع ويسد عمره ما بيفتري على حد قلبة جامد راسه لفوق تلاقي راجل وقت الجد الصعيد يا دولة يا أرض العتاولة واخدين الرجولة و التقدير مقاولة على أرضنا العزة و الكرامة و هرمون الشهامة بيجروا في دمنا ده أحنا المعني الحقيقي لكلمة مرجلة راكزين زي الجبال ملناش في الهرجلة الصعيد يا دولة يا أرض العتاولة واخدين الرجولة و التقدير مقاولة الصعيدي جدع ويسد عمره ما بيفتري على حد قلبة جامد راسه لفوق تلاقي راجل وقت الجد بلد الرجالة الى تشرف بلد الأبطال نبع الجدعان في الشدة أحنا احنا الى بنتصرف و بقلب نسد في اي مكان الصعيدي جدع ويسد عمره ما بيفتري على حد قلبة جامد راسه لفوق تلاقي راجل وقت الجد الصعيد يا دولة يا أرض العتاولة واخدين الرجولة و التقدير مقاولة

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