صور.. هنادي منهي باطلالة شتوية

نشرت النجمة الشابة هنادي منهي صورة لها جديدة، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت "هنادي" في الصورة باطلالة شتوية ببلوفر باللون الكحلى وآيس كاب أصفر. ويذكر أن آخر أعمال هنادي مهني مسلسل "زلزال"، بطولة كلا من:محمد رمضان، حلا شيحة، خالد الصاوي، ماجد المصري، نسرين أمين، وآخرون وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج وإبراهيم فخر، وإنتاج "سينرجي" تامر مرسي. عبد الرحيم كمال، وإخراج وإبراهيم فخر، وإنتاج "سينرجي" تامر مرسي.

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