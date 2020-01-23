فيديو.. قدام مرايتها لعمرو دياب بطريقة سليمان عيد

نشر الفنان سليمان عيد مقطع فيديو له، وذلك عبر حسابه على موقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وظهر "عيد" في الصورة في المقطع الفيديو وهو يغني أغنية قدام مرايتها للنجم الكبير عمرو دياب بطريقة كوميدية. Advertisements ويشار إلى أن آخر أعمال سليمان عيد هو مسلسل "هوجان"، والذى عرض بموسم رمضان الماضى 2019. مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، محمد أسامة أوس أوس، صلاح عبد الله، عارفة عبد الرسول، كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل. الله، عارفة عبد الرسول، كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

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