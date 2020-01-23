"شاهد.. سمية الخشاب تخطف الأنظار ومتابع "القمر كامل النهارده

نشرت النجمة سمية الخشاب صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات العالمي "انستجرام". وظهرت "الخشاب" في الصورة باطلالة جديدة، وحازت الصورة علي اعجاب الكثير من المتابعين، وعلق احدهما قائلا:"القمر كامل النهارده". Advertisements ويشار ان آخر أعمال النجمة سمية الخشاب، أغنية بطريقة الفيديو كليب تحمل عنوان "بتستقوى" والتي حققت أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة عبر موقع الشهير "اليوتيوب".

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