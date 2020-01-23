صور.. محمود عبد المغني يحتفل بعيد ميلاد ابنته

احتفل النجم محمود عبد المغنى بعيد ميلاد ابنته، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الشهير "انستجرام". وعلق "عبد المغني" علي الصورة قائلأ:"عيد ميلاد أحلي مريومه..بحبك جدااااا". Advertisements ويشار أن آخر أعمال محمود عبد المغني كان فيلم "حملة فرعون"، مع النجم أحمد سعد ومحمد لطفي. فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز. سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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