صور.. بدء ندوة مصطفى شعبان وسط حضور جماهيري كبير

بدأت منذ قليل الندوة الخاصة بالفنان مصطفى شعبان والتي اقيمت بقاعة السينما في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وادار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر.
حضر الندوة عدد كبير من الجمهور المحب لمصطفى شعبان وطرح عدد كبير من الحضور الكثير من الاسئلة عليه عن مسيرته وكيف بدأطريقه الفني، كما تطرقت الاسئلة لكيفية تقييمه لنجاح اعماله وغيرهم الكثير من الأسئلة الهامة.
الجدير بالذكر ان احدث ما قدمه مصطفى شعبان كان مسلسل ابو جبل والذي عرض في رمضان ٢٠١٩.
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