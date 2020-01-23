ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة اللبنانية ​لورين قديح​ عن أبيها واصفة اياه بوزير الثقافة والزراعة الذي علمها وكان سندا لها في الحياة وملجأ لها في احزانها.

وكتبت لورين على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "اول وزير ثقافة وزراعة عرفتو استاذ ايليا، كان استاذ وفلّاح بيحكي ٣ لغات ويعلم عربي فرنسي ورياضيات، رباني بين الكتب وبيادر القمح وكروم العنب والزيتون، كبرني مع القصص والصنوبر ولسع النحل، ولما اوقع ويكرّوا دموعي كان يقلّي بالارض بتقوى مناعتك نِيّال يلي بِوَرْتو بيّو علم وارض".

ولاقى منشورها اعجاب عدد كبير من المتابعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لورين قديح وأوّل وزير ثقافة وزراعة عرفته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.