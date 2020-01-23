طاقم "الفيلم" يثور على مخرجه ويرفع شكوى ضدّه

ميرنا وليد - بيروت - علم طاقم فيلم "الفيلم" المصري أن المخرج أحمد أسامة سيواصل تصوير العمل، بعد توقف دام لأكثر من سنتين، لكن بطاقم عمل جديد بالكامل متجاهلا الحقوق المادية والأدبية لكل من عمل في الجزء الأول وذلك بعد أن تعاقد مع منتج مشارك لضخ ميزانية تكميلية لانهائه بإضافة خط درامي جديد بممثلين مختلفين أكثر نجومية لتسهيل عملية تسويقه محليًّا وعربيًّا.

وقد إتفق كامل الفريق التقني المستغنى عنه على تقديم شكوى جماعية للإستاذ مُسعد فوده ​نقيب السينمائيين المصريين​ خاصة وأن هناك لوحة عمل أصدرت قبل التصوير من 3 سنوات.

الجدير ذكره أ بطولة العمل ل​أسامة أسعد​ ويسرى مسعود وخلود وأروى النمري ومحمد ياسين وهو من النوع أفلام الخيال.

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