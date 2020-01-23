بالفيديو- الراقصة دينا تغازل نوال الزغبي ونجوى كرم في باريس

ميرنا وليد - بيروت - إلتقت الراقصة المصرية دينا كل من الفنانتين اللبنانيتين ​نوال الزغبي​ و​نجوى كرم​ أثناء تواجدهنّ في أسبوع الموضى في باريس حيث عبّرت عن مدى حبّها واشتياقها لهما وسعادتها بلقائهما في هذه المناسبة.

ونقلت دينا أجواء هذا اللقاء الذي حصل بينهنّ عبر حساباتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشرت فيديو وهي تغازل نوال ونجوى وتقول لكل واحدة:"جمالك إنت وجمال إنت كمان".

وجاء هذا اللقاء على هامش عرض مجموعة أزياء المصمم الإماراتي سيف الجديدة ضمن أسبوع الموضة في باريس حيث جلسن نجوى ونوال ودينا في الصف الأول.

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