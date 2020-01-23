إليسا: " الله ما يسامحكن"

ميرنا وليد - بيروت - استغربت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عدم مبالاة السلطة السياسية بمطالب الشعب وأوجاعهم، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "والله العظيم اللي عم نشوفو اليوم ببكي الحجر و انتوا بعدكن يا زعمائنا مش حاسين ولا بدكن تسموا مش سامعين صرخة المواطن الجائع والمعتر ذنبو الوحيد انو انتوا حكامو المجرمين و الحرامية يللي تجردتو من كل شعور وطني وانساني ! الله ما يسامحكن !".

الجدير ذكره ان إليسا حضرت مؤخرا حفل إطلاق تطبيق "ما تنسي"، وهو فكرة وتنفيذ طلاب من كلية الطب في جامعة القديس يوسف في بيروت، والذي يهدف إلى التوعية المبكرة من مرض سرطان الثدي.

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