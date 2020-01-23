بالفيديو- حكيم يطرح ثامن أغاني ألبومه الجديد

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري حكيم ثامن أغاني ألبومه الجديد "الراجل الصح" عبر يوتيوب، الأغنية الجديدة بعنوان "الصعيد يا دولة"، تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات عصام حجاج، ألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شبيسى.

وكان حكيم قد طرح مؤخرًا 7 أغنيات من ألبومه وهي بالترتيب: "سيبونا في حالنا" من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا، "ليلة بمبي"، من كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق. "الجارسون"، من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس."الراجل الصح" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البرنس، والخامسة "رقصوني" من كلمات أيمن طويل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق. "آه بحبه"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقى باسم منير. "الموضة السنة دي" كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع: زيزو فاروق.