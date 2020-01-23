شكرا لقرائتكم خبر عن أول نظرة على الموسم الثانى من Altered Carbon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة نيتفلكس عن أول تريلر للموسم الثانى من مسلسل الإثارة Altered Carbon، الذى سيطرح فى يوم 27 فبراير المقبل، وسيكون الموسم الجديد من 8 حلقات، ستطرحهم نيتفلكس على الشبكة في نفس الوقت، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، يذكر أنه انضمت انضمت الممثلة الأمريكية ليلى لورين نجمة مسلسل "Power" إلى فريق عمل "Altered Carbon" فى موسمه الثانى.

وستلعب لورين دور دانيكا هارلان، الحاكمة الساحرة والطموحة لكوكب عالم هارلان الذي يحظى بدعم الشعب، والذى يواصل السيطرة على المرشحين السياسيين الذين يحيطون بها.

وستنضم لورين إلى بعض الممثلين المنضمين حديثا أنتوني ماكي، الذي يلعب دور تاكيشي كوفاكس بدلا من نجم الموسم الأول جويل كيننامان، كما يشارك في بطولة "Altered Carbon" الموسم الثاني رينيه إليز جولدسبري في دور كيلكريست فالكونر وكريس كونر في دور بو ودينا شهابي في دور ديج 301 وسيمون ميسيك في دور تريب وتوربين ليبرشت في دور العقيد كاريرا وجيمس سايتو في دور العقيد كاريرا.

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كما ألغت شبكة نيتفلكس مسلسل الرعب Marianne، وذلك بعد موسم واحد من عرضه، حيث طرح في 13 ديسمبر من العام الماضى 2019، وحاز المسلسل على تقييم وصل إلى 7.8 على موقع "imdb"، ولم تكشف نيتفلكس عن سبب إلغاء المسلسل، وتكون الموسم الأول من 8 حلقات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع"thetimeshub" .

مسلسل الرعب Marianne هو عمل فرنسى، من بطولة فيكتوار دو بوا، لوسي بوجينة، تيفاين دافيو، رالف أموسو، بيلامين عبد المالك، مهدي مسكار، ألبان لينوار، ميراي هيربستماير، كورين فالانكوجن، باتريك داسومكاو، بيير أوسيدات، أورور بروتين.

يستند " Altered Carbon" إلى رواية cyberpunk لـ ريتشارد ك. مورجان، ويدورعلى مدار أكثر من 300 عام في المستقبل عندما يتحول المجتمع عن طريق تكنولوجيا جديدة، وهى أن الأجسام البشرية قابلة للتبادل، والموت لم يعد اختيار، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".