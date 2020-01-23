خضَعَ الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم اليوم الخميس، لجلسةِ تحقيقٍ لدى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور، وقد تمّ تركه رهن التحقيق بعد أخذ اقواله.
وحدَّدَ القاضي منصور جلسة في 10 مارس المقبل، بعدما طلبَ الإستماع الى إفادات جميع العاملين في عيادة الهاشم إضافة الى شقيقهِ.
وطلب الإستماع الى إفادات هؤلاء، نتيجة تزويد التحقيق بحركةِ الإتصالات العائدة للقتيل السوري محمد الموسى، حيث تبيَّن، أنّه اجرى اتصالات عدّة بعيادة الدكتور فادي الهاشم.
ويأتي هذا الامر ليعزز ما قيل عن معرفة سابقة بين الهاشم والقتيل.
كانت هذه تفاصيل خبر تطور خطير في قضية نانسي عجرم: القتيل اتصل بزوجها يوم مقتله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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