الفنانة دينا فؤاد: هذه هي أسباب ارتدائي النقاب

أوضحت الفنانة دينا فؤاد، في تصريحات صحفية، تفاصيل دورها في مسلسل «الاختيار»، الذي يتناول قصة حياة الشهيد أحمد المنسي.

وقالت دينا: إنه فور عرض العمل عليها وافقت، دون أي تردد، على الدور الذي يقدمها بشكل مختلف تماماً؛ حيث تلعب دور «نسرين العشماوي»، زوجة الإرهابي، وأضافت أنها تلتزم بشكل كبير بالسيناريو الذي كتبه المؤلف باهر دويدار، وأن كل ما كتبه عن المسلسل موثق، ويتناول الشخصيات كما هي في الواقع، دون وجود أي خط درامي من وحي الدراما المكتوبة.

وتابعت: لا أخشى الهجوم على الشخصية، وأنتظر بشغف عرض المسلسل في رمضان، لأرى ردود الفعل على الشخصية التي أقدمها، وعن الهجوم الذي حدث حول ارتدائها النقاب في عدد من الصور التي تم عرضها للشخصية، قالت: «إنني أقدم الأدوار كما هي مكتوبة على الورق، ولا أخشى من أي هجوم».

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جلسات عمل مع المخرج والمؤلف

وأشارت إلى أنها أجرت عدة جلسات عمل مع كل من باهر دويدار والمخرج بيتر ميمي قبل بدء التصوير، للوقوف على تفاصيل الشخصية التي تقدمها في العمل، وقالت إن المخرج بيتر ميمي أرسل لها فيديو خاصاً عن الشخصية التي ستقدمها، موضحة أنها ملتزمة تماماً بالسيناريو الموجود.

وأكدت أن جميع المشاهد التي صورتها تجمعها حتى الآن بالفنان أحمد العوضي، الذي يجسد دور «العشماوي» في العمل، ولم يجمعها أي مشهد بالفنان أمير كرارة، بطل العمل، ولا تعلم هل هناك مشاهد بينهما أو لا خلال أحداث المسلسل؛ خاصة أنها لم تقرأ حتى الآن سوى 9 حلقات فقط من دورها.

وأوضحت دينا أن فريق عمل مسلسل «الاختيار» ملتزم تماماً بالخطة الزمنية التي وضعتها شركة «سينرجي» المنتجة للعمل، للانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل قبل حلول شهر رمضان، خاصة أن هناك توجهاً للانتهاء من التصوير قبل ذلك بوقت كافٍ، وتم رفع ساعات التصوير إلى 16 ساعة يومياً، خاصة أن العمل ستتم مراجعته بشكل كامل قبل عرضه على الشاشة.