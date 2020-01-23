هذا هو رأي عادل امام في فيلم «لص بغداد» لمحمد امام

انطلق فيلم «لص بغداد» للنجم محمد إمام، رسمياً بجميع دور العرض، حيث طُرح الفيلم في 300 دار عرض على مستوى الوطن العربي، ومنها 100 نسخة داخل مصر، وذلك بعدما احتفل أبطاله وصناعه بالعرض الخاص أمس الثلاثاء في أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، على أن ينطلق عرضه في الوطن العربي بدءاً من يوم 29 يناير (كانون الثاني) الجاري. ومن جانبه أكد الفنان الكبير عادل إمام أنه فخور بابنه محمد، وما يقدمه من أعمال فنية على مستوى عال، مشيداً بالفيلم الجديد وأداء أبطاله.

وحصد «لص بغداد» على إشادة كبيرة من الجمهور الذي شاهد الفيلم، منذ انطلاق عرضه بدءاً من حفل الواحدة بعد منتصف الليل، حيث تلقى صناع الفيلم التهاني على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره الكثيرون مصنوعاً على طريقة أفلام هوليود سواء من ناحية مشاهد الأكشن التي تم تقديمها وأيضاً الجرافيك الذي تم تنفيذه بطريقة احترافية.

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واختارت شركة سينرجي فيلمز – المنتجة للفيلم – تقديم نوعية جديدة من الأفلام التي تمزج بين الأكشن والكوميديا في نفس الوقت، مع تقديم مشاهد الأكشن بشكل جديد على السينما المصرية وظهر ذلك في المشاهد التي تم تصويرها تحت الماء وأيضاً مشهد القفز من الطائرة الذي نفذه محمد إمام وأمينة خليل.

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وظهر النجم محمد أمام بشكل جديد ومختلف، حيث بدا ذلك واضحاً في الفورمة التي ظهر من خلالها في أحداث الفيلم، فضلاً عن مشاهد المطاردات بين إمام وأحمد العوضي، تحديداً مشهد «النايت كلوب»، وعلى غير العادة، شكل النجم الشاب محمد عبد الرحمن «توتة» ظاهرة جديدة في عالم الكوميديا، وقدم واحداً من أهم أدواره، مستعيناً بلوك جديد وإفيهات مميزة جعلت الجمهور غارقاً في الضحك على مدار ساعة و40 دقيقة.

فيلم «لص بغداد» بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجي فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوي.

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