بعد شائعات ارتباطهما تعرفوا على فارق السن بين ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي

ربطت الشائعات في الفترة الأخيرة بين النجمة ياسمين عبد العزيز والفنان الشاب أحمد العوضي، الذي شاركها في بطولة بعض الأعمال الفنية، وتساءل البعض عن فارق العمر بينهما، والحقيقة أن ياسمين عبد العزيز أتمت مؤخراً عامها الأربعين، فيما أتم هو عامه الثاني والثلاثين، وهو ما يعني أن فارق العمر بينهما ثماني سنوات.

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يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز انفصلت مؤخراً عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، الذي تزوج من الفنانة الشابة ريهام حجاج، ونشبت بين ياسمين وريهام عدد من المشاكلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتراشق بالألفاظ دون أن تذكر كل منهما اسم الأخرى صراحة.

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يذكر أن ياسمين عبد العزيز ظهرت مؤخراً في إحدى حلقات برنامج معكم منى الشاذلي، وتحدثت عن مواصفات فارس أحلامها، وفسر البعض حديثها بأنها تصف الفنان أحمد العوضي، خصوصاً بعد أن كان هناك تشابه بين الصفات التي تحلم بها والملامح الشكلية للفنان الشاب.

اخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل «لآخر نفس»، الذي شارك فيه الفنان فتحي عبد الوهاب وعرض في رمضان الماضي، لكنه لم يحقق النجاح الكبير المتوقع له.

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