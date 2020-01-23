بالصور: ميريام فارس في المطبخ: ادعوا لي بالتوفيق

يبدو أنّ الفنانة ميريام فارس، قرّرت تحسين مهاراتها في الطبخ، فدخلت المطبخ لتطبخ الأرز والدجاج، وطلبت من متابعيها على "تويتر" الدعاء لها بالتوفيق.

ونشرت ميريام صورة من تحضير الطبخة، وبعدها نشرت صورة لقالب حلوى تقوم بإعداده في نفس الوقت.

وقد تفاعل محبّو ميريام معها، وطلب منها البعض دعوته إلى الغداء، بينما طلب منها آخرون الاعتراف ما إذا كانت طبختها قد نجحت.

يذكر أن ميريام عادت لتتواصل مع جمهورها، من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فترة غياب طويلة.

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