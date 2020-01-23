- 1/3
- 2/3
- 3/3
يبدو أنّ الفنانة ميريام فارس، قرّرت تحسين مهاراتها في الطبخ، فدخلت المطبخ لتطبخ الأرز والدجاج، وطلبت من متابعيها على "تويتر" الدعاء لها بالتوفيق.
ونشرت ميريام صورة من تحضير الطبخة، وبعدها نشرت صورة لقالب حلوى تقوم بإعداده في نفس الوقت.
وقد تفاعل محبّو ميريام معها، وطلب منها البعض دعوته إلى الغداء، بينما طلب منها آخرون الاعتراف ما إذا كانت طبختها قد نجحت.
يذكر أن ميريام عادت لتتواصل مع جمهورها، من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فترة غياب طويلة.
إقرئي ايضًا:
صور: مي عز الدين تتعرّض لموقف طريق في عيادة طبيب التجميل
ابنة الراحلة ماجدة الصباحي تفتح النار على الوسط الفني وتكشف سراً عن والدتها
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: ميريام فارس في المطبخ: ادعوا لي بالتوفيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.