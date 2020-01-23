"ستموت في العشرين" يفتتح مهرجان العين السينمائي

مشهد من فيلم "ستموت في العشرين"

افتتح الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبوالعلاء الدورة الثانية لمهرجان العين السينمائي في الإمارات، التي تُقام في الفترة ما بين ٢٢-٢٥ يناير/كانون الثاني، تحت شعار "سينما المستقبل".

الفيلم مأخوذ عن رواية باسم "النوم عند قدمي الجبل" للسوداني حمور زيادة، وبطولة مصطفى شحاتة ومعتصم راشد وإسلام مبارك ومحمود السراج وبثينة خالد وطلال عفيفي وآمال مصطفى.

وأُقيم حفل افتتاح المهرجان، مساء الأربعاء، في الهواء الطلق بقلعة الجاهلي في مدينة العين بعد نحو 7 أشهر فقط من إقامة الدورة التأسيسية للمهرجان.

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ويشمل برنامج الدورة الثانية من المهرجان 56 فيلماً ضمن 5 مسابقات للأفلام الطويلة والقصيرة، من بينها مسابقة خاصة للسينمائيين الإماراتيين الشبان.

وقال مؤسس ومدير المهرجان، عامر سالمين المري، إن هذه الدورة استقطبت عدداً كبيراً من النجوم والمخرجين وصنّاع السينما على المستويين المحلي والعربي وأيضاً من الغرب.

وأضاف أنَّ المهرجان يجمع بين السينما والسياحة، فتم إعداد جولات سياحية للضيوف من خارج الإمارات، إضافة إلى اختيار قلعة الجاهلي التراثية لحفل الافتتاح.

وكرَم المهرجان في حفل الافتتاح الممثل الإماراتي ضاعن جمعة والممثلة الإماراتية مريم سلطان والممثل الكويتي طارق العلي والممثل المصري أحمد بدير.