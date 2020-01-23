تعرف على عدد زيجات الفنانة نبيلة عبيد

تصدرت الفنانة نبيلة عبيد، تريند مؤشر البحث جوجل بعد احتفالها، أمس، بعيد ميلادها الـ 75 وسط حضور عدد كبير من النجوم. وتعد نبيلة عبيد من النجمات اللاتي أثارت حياتهن الخاصة جدلا كبيرا، بسبب زيجاتها والتي وصلت إلى خمسة منهم اثنين لم تعلن عن أي تفاصيل خاصة بهما. وكانت الزيجة الأولى في حياة نبيلة عبيد من المخرج عاطف، والذي كان يكبرها بأكثر من أربعين عامًا ولم يكن عمرها يتجاوز الـ 18عامًا، ولكنها اعترفت أنها تزوجت منه من أجل مصلحتها ورغبتها في إسناد أدوار سينمائية لها، ولكن هذه الزيجة انتهت بالطلاق بسبب غيرته الشديدة عليها.

أكدت نبيلة عبيد في أحد اللقاءات التليفزيونية، أنها تزوجت من المخرج أشرف فهمي ولكن هذه الزيجة لم تستمر سوى شهور قليلة. واعترفت نبيلة عبيد منذ سنوات بزواجها من أسامة الباز، وأكدت أنه الرجل الوحيد الذي أحبته، وعاشت معه أطول فترة بحياتها.

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