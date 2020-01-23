أحمد مكي يداعب جمهوره بصورة جديدة

نشر الفنان أحمد مكي صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . وظهر أحمد مكي ممسكا بكوب من العصير مرتديا تيشرت وبنطلون باللون الازرق وعلق قائلًا: "ميه مسا" ونالت الصورة اعجاب متابعيه.وأعلن مسرح كايرو شو الانتهاء من الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بأحدث إنتاجاته لمسرحية "حزلؤم" لنجم الكوميديا أحمد مكي، وبدء التحضيرات لها استعدادا لانطلاقها للجمهور قريبا.

وأعرب المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لكايرو شو عن سعادته بتقديم شخصية حزلؤم في عمل مسرحي، مؤكدا أن الشخصية ثرية جدا ومادة خصبة للكوميديا وهو ما تحقق بالفعل في السينما والتليفزيون من قبل، وسيتحقق في المسرح، حيث سيتم تقديم الشخصية بصيغة جديدة ومختلفة.

وغاب أحمد مكي عن الموسم الدرامي الرمضاني الماضي 2019، بعد أن كان حريصا على المنافسة بأجزاء مسلسله الشهير "الكبير أوي".

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