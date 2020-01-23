سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ظهرت فيها سمية بإطلالة مثيرة حيث ارتدت بلوزة مفتوحة على شورت جلد أسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج يبرز جمال عينيها ويحددها، وفضلت ترك شعرها منسدلًا على كتفيها لتبرز جمال ملامحها وأنوثتها

يشار إلى أن سمية الخشاب تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "عربية أنا"، المقرر طرحها نهاية يناير عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب، والأغنية من كلمات محمد حسن وهشام صادق، ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

ويذكر أن سمية الخشاب تشارك حاليًا في مسرحية «يا تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.

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