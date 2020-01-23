هشام ماجد يخضع لجراحة تهذيب قرنيات

أجرى الفنان هشام ماجد عملية فى أنفه وكشف عنها عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام".نشر هشام صورة مع فريق الأطباء وكتب:" شكرا صديقي د.أحمد نجم و كل طاقم الأطباء علي العملية اللذيذة دي، وأنا أقسم بالله ما أعرف أنتو عملتولي ايه بس أنا مرتاح أكتر بكتير دلوقتي".وتابع:"بيقولوا حاجة إسمها "تهذيب قرنيات الأنف السفلية باستخدام التردد الحراري والمخدر الموضعي".

يذكر أن هشام شارك فى موسم الرياض بمسرحية "عطل فني" بطولة أكرم حسني وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة.

وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسني وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح.

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