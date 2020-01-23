أحدث أطلالة شتوية لنيللي مقدسي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي. شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، الجمهور بأحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت "نيللي مقدسي" في الصور بإطلالة شتوية أنيقة ومميزة مرتدية جاكيت فرو كشف عن اناقتها، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

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