تكريم صناع "بين بحرين" بنادي سينما المرأة

أقيمت، مساء أمس، فعاليات نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، وسط حضور جماهيري كبير، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية تحت إدارة الناقدة السينمائية "شاهندة محمد علي".



وتم عرض الفيلم الروائي الطويل "بين بحرين" للمرة الاولي بعد عرضه فى المهرجانات العربية والدولية، و يسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التى تواجه النساء خاصة فى المناطق الريفية وذلك "أثناء زيارة قصيرة تقوم بها "زهرة "لبلدتها في احدى ضواحي القاهرة، وخلال هذه الزيارة، تتعرض ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها المسلوب ؛كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها.



والفيلم من بطولة فاطمة عادل و يارا جبران ثراء جبيل ومحمود فارس وعارفة عبد الرسول ولبنى ونس وحسين عبدالله ونخبه من الوجوه الجديدة وإخراج أنس طلبة، وشارك الفيلم فى مهرجان أسوان للمرأة و حصل الفيلم على جوائز فى عدة مهرجانات هامة.



وجاء ذلك بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى ومخرج عرض سينما مصر وفريق عرض سينما مصر ومنهم محمد عبده و هالة مرزوق و مها حمدي و خليفة سمير و عمرو كمال بدير و احمد يحي و عمرو بهي ورأفت سعيد و رامي عبد المقصود، إلى جانب عدد من الفنانين والسينمائيين.



وكذلك ابطال فيلم "بين بحرين"محمود فارس ويارا جبران ونخبة من الوجوه المشاركة فى الفيلم ومنهم جلال عشرى وعهد وحسن عبدالله ومصممة الأزياء وكاتب السيناريو وبجانب اعضاء المجلس القومى للمرأة وأعضاء من حقوق الإنسان.



وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة لمناقشته مع الجمهور وصناعه أدارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.



واختتم النادي تكريم ابطال الفيلم وأيضا تكريم المخرجة الشابة شيرين عافية كمخرجة مستقلة والممثلة الشابة لمياء كرم ود. صفاء حبيب ممثلة عن المجلس القومى للمرأة و أستاذة مها ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

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