شيرين رضا تكشف حقيقة مقاطعتها للرجال وتؤكد أنها لن تُكرر تجربة الزواج ثانية

قالت الممثلة المصرية شيرين رضا، إنها "لن تكرر تجربة زواجها مرة أخرى"، كاشفة حقيقة مقاطعتها للرجال بعد انفصالها عن زوجها السابق المطرب عمرو دياب.وفي حوارها مع صحيفة "إندبندنت عربية"، تحدثت شيرين رضا عن حياتها الشخصية، قائلة: "لم أقل ذلك أبدا، ولا يصح أن نقوله، لأننا نقرر بهذا الوضع البعد عن النصف الثاني من الكرة الأرضية، ولا أقاطع الرجال ولا أتخذ منهم موقفا معاديا، بل على العكس هم أصدقاء وأهل وشركاء في كل شيء، ورغم ما يقال إن الرجل في أحيان كثيرة يكون هو سبب حزن المرأة ومشكلاتها، فأنا لا أتفق مع هذا الرأي".

وردا على سؤال سبب عدم تكرارها تجربة الزواج؟ ردت بحسم "تزوجت مرة ولن أكررها أبدا. وصلت إلى هذا القرار باقتناع تام. ليست لدي الرغبة في الزواج مطلقا".أما بخصوص صراحتها التي تضعها في مهب عواصف الهجوم عليها، فقالت: "بطبعي شخصية صريحة ولا أحب تزيين الكلام أو تغيير الحقيقة، لذلك لا يوجد أي سبب يجعلني أكذب أو أتراجع عن صراحتي وآرائي، وإذا كنا في مجتمع لا يحب الصراحة فهذه ليست مشكلتي".

وتحدثت شيرين عن سبب شعورها الدائم بالحيوية، حيث قالت: "أحب الطاقة الإيجابية وأجد نفسي أبحث عنها في كل مكان وأطرد من داخلي أي شعور سلبي".

وأضافت شيرين: "أُسأل كثيرا عن أصعب وأجمل المواقف في حياتي، ولا أحب الإجابة عن سؤال كهذا، لأن الحياة ببساطة مليئة بالمواقف، ونحن الذين نجعلها جيدة أو نحولها إلى سيئة، وأي موقف مهما كان محزنا إذا تجاوزناه يمضي ونكمل حياتنا".

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وكان الفنانة المصرية، شيرين رضا، أعلنت منذ فترة أنها تحترم طليقها المطرب المصري عمرو دياب.وقالت، خلال لقائها مع برنامج "The Insider" بالعربي، على قناة دبي: "أنا باحبه وباحترمه، ولو طلب مني حاجة وفي مقدرتي أعملها، أعملها فورا". وأضافت: "عمرو دياب أبو بنتي وصديقي وهيفضل طول عمره في حياتي طول عمرنا هنفضل في حياة بعض، وبحبه وبحترمه، ولو طلب مي أي حاجة ولو في مقدرتي أعملها أكيد هعملها".

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