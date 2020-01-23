خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

تعرض الفنان خالد النبوي، صباح اليوم الثلاثاء، لأزمة صحية مفاجئة خلال وجوده بإحدى صالات الألعاب الرياضية، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة خطرة.

وأكدت مصادر مقربة من خالد النبوي، أنه أغمى عليه وهو في حالة خطرة للغاية وهو ما جعل المحيطين به ينقلونه إلى المستشفى في حدود الساعة الثانية مساءً.

وقالت المصادر إنه بعد ذهاب خالد النبوي إلى المستشفى، تم تشخيص حالته بأنها أزمة قلبية، وأجريت له عملية قسطرة ودعامة في الشريان التاجي الأيمن، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يجري دعامة وقسطرة في الشريان التاجي الأيسر خلال اليومين المقبلين.

وكشف مصدر آخر أن عائلة خالد النبوي تواصلت مع الجراح العالمي الدكتور مجدى يعقوب، رئيس مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان، لمتابعة حالته بشكل شخصي نظرًا لخطورتها، إلا أن الطبيب العالمي لم يتواجد في مصر هذه الفترة لظروف عمله التطوعي في الخارج، وأرسل عددًا من مساعديه لمتابعة حالة الفنان.

وبرر الأطباء -وفقا للمصادر- الهبوط الحاد الذي تعرض له النبوي مؤخرًا لأسباب تكمن في عدم تناوله وجبة الغذاء بشكل جيد، وهو ما جعل جسمه لا يستجيب للتمرينات إلى أن أصيب بالأزمة القلبية.

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يذكر أن النبوي يعرض له هذه الفترة فيلم "يوم وليلة"، والذي يتعاون خلاله مع الفنانة حنان مطاوع والفنان أحمد الفيشاوي، ويحقق في شباك التذاكر المركز الثالث بعد "الفلوس" و"بنات ثانوي".

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