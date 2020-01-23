أحلام تكشف سبب تأخير صدور ألبومها وتؤكد حرصها على تقديم عمل يليق بتاريخها

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن سبب تأخير صدور ألبومها الجديد، موضحة أن حرصها الشديد على تقديم ألبوم يليق بتاريخها الفني ويترك علامة عند جمهورها وراء عدم إصدارها للألبوم حتى الآن.وأوضحت ذلك خلال ردها على أحد متابعيها الذي أبدى استياءه الشديد من تصريح مدير أعمالها نايف اليوسف بعدم وجود ألبوم، قائلاً: "الرد كفيل بالقضاء على كل أمل والإجابة جاءت على هيئة امتعاض أو غضب للأسف لم يوفق بها نايف اليوسف القائم بإدارة أعمال الفنانة أحلام الشامسي هناك ردود ألطف وإجابات مسهبة احترافية أكثر مما قرأناه 25 عامًا غير كافية لإظهار محتوى إعلامي وإداري جيد!!".

وقالت أحلام: "يا حبيبي أنا ما راح أكروت ألبومي عشان ينزل وعشان ما أحد يزعل ؟! شنو بتستفيد إن الالبوم ينزل وينتهي في نفس لحظه النزول لاااااااااا؟! وقلت مليار مرة محد له حق يتكلم عن ألبومي إلا أنا وألبومي وقت ما يكون جاهز مئه بالمئة ومن غير مجاملات راح ينزل وتدشين الألبوم في الرياض".

وسبق وأن صرحت الفنانة الإماراتية أحلام بأنها تحرص دائمًا على الالتزام بمواعيدها الخاصة، مؤكدة أنها لم تتعوّد على التأخر عن أي موعد بينها وبين أحد، لافتة إلى أن أكثر شيء تتمنّى عودته هو الاستيقاظ من الليل جائعة، لأن هذا لم يحدث منذ فترة طويلة.

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وأدلتْ أحلام بالعديد من التصريحات على هامش كواليس برنامج المواهب "ذا فويس"، الذي تشارك فيه كعضو لجنة تحكيم حيث أكّدت في فقرة "أنا مش أنا"، أنها دائمًا ما تغني تحت "الدش" خلال الاستحمام، منوهةً إلى أنها في بعض الأحيان ترتدي نفس القطعة التي ترتديها لأكثر من مرة وهناك أوقات لا ترتدي فيها نفس القطعة.

وأشارت الفنانة إلى أنها لا تسامح من يخطئ في حقها، فقالت: "إذا حطيت في قراري إني ما أسامح فلن أسامح ولا أنسى"، مضيفةً أنها لا تخاف التقدُّم في العمر: "لا أخاف التقدم في العمر حلو إنك تعيش كل عمرك وأنا صغيرة كنت أقول شالله أكبر عشان أسوي كده والحين لما كبرت أعيش الازدهار كل ما أبغيه الحين بلشت أحققه".

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