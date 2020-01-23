يسرا تكشف حقيقة إصابتها بمرض السرطان

كشفت النجمة الكبيرة يسرا حقيقة خبر إصابتها بمرض السرطان في الدم الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وأصبح حديث الساعة.

وقالت يسرا : " أنا لست مصابة بسرطان في الدم نهائياً مثل ما تداولت كل المواقع دون التأكد من الخبر".

وأضافت يسرا: "والله العظيم أنا كويسة و مش تعبانة"، متابعة: " تمت استضافتي في إحدى القنوات الفضائية وكنت أسرد عددا من المواقف في حياتي وتحدثت أن خلال السنوات الطويلة الماضية أجريت بعضا من الفحوصات الطبية والطبيب الخاص بي كان لديه شك إنني مصابة بسرطان في الدم ولا أستطيع إخبار والدتي بذلك الخبر لحين التأكد منه والإنسان في لحظة ما عندما يسمع أي خبر يخصه من الممكن أن يفزعه و لا يستطيع التصرف وقتذاك ولم أوضح تفاصيل حقيقة الإصابة أو لا أثناء الحلقة وتطرقت أكثر إلى الحديث عن تأثري بوفاة والدتي فتداولت كل المواقع بأنني أعاني من مرض السرطان في الدم الأن وأتعالج منه".

واختتمت يسرا حديثها بتوجيه جزيل الشكر لمحبيها وعشاقها وكل من أصابه القلق من تداول تلك الأخبار دون توضيح الأمر.

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