حكيم نجم احتفالية "مصرنا"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يُحيي الفنان حكيم احتفالية "مصرنا" التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية، مساء غد الجمعة، باستاد القاهرة الدولي حيث سيوجّه رسالة للشباب والجمهور المتوقع حضوره بالآلاف من مختلف الأعمار تحت عنوان: "اللي مالهوش كبير لازم يبقاله كبير".

وتأتي هذه الاحتفالية تحت شعار "شعب واحد.. إيد واحدة.. وطن واحد". وهي تهدف لتوعية الشباب بضرورة الاستماع إلى نصائح كبير العائلة، والإنصات لتوجيهات القيادة السياسية لأنّها الأجدر بالعبور بشعبها إلى برّ الأمان، في ظل المحاولات المستمرة لتصدير الانفلات الأخلاقي للمصريين_ بحسب ما أشارت المواقع المصرية