شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يطرح ثامن أغانى ألبومه الجديد "الراجل الصح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب حكيم ثامن أغانى ألبومه الجديد، والذى يحمل اسم "الراجل الصح"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، الأغنية الجديدة بعنوان "الصعيد يا دولة"، تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع: إسلام شبيسى، ومكساچ المهندس أحمد جودة، ومنتج فنى فايز عزيز.

وكان حكيم قد طرح مؤخرًا 7 أغنيات من ألبومه وهى بالترتيب: الأولى بعنوان "سيبونا فى حالنا" من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا، والثانية بعنوان "ليلة بمبى"، من كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

والثالثة "الجارسون"، من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، والرابعة "الراجل الصح" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البرنس، والخامسة "رقصونى" من كلمات أيمن طويل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، أما الأغنية السادسة فكانت بعنوان "آه بحبه"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقى باسم منير، وميكس أحمد جودة،والأغنية السابعه "الموضة السنة دي" وهي كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع: زيزو فاروق، ومكساچ المهندس أحمد جودة، والماستر المهندس أمير محروس.

Advertisements

وتقول كلمات أغنية "الموضة السنة دى"، للمطرب حكيم، "جرح القلوب للأسف هوه اللى بقى ماشى.. والطيبين حظهم فى الدنيا مش ماشى.. وبقى العادى نخون ونعادى.. عمال بشوف العجب فى الدنيا وأنا ماشى.. الموضة السنة دى.. جشع.. طمع.. وجع.. مرار.. الموضة السنة دى.. ألم.. ندم.. عدم ونار.. طول ما احنا عايشين فى الحياة.. والنعمة هنشوف البدع.. جشع..طمع..وجع..نار.. عايشين يا دنيا فى ليل مبيبانلوش نهار.. خلصت خلاص الجدعنة ومبقتش موضة.. دلوقتى غل ونفسنة على نية سودة.. الحال مبقاش تمام.. عايشين كده والسلام.. خلاص تعبنا يا ناس وشيبنا.. حلال ده ولا حرام.. الموضة السنة دى".