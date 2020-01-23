مصطفى شعبان: أقيس النجاح من الشارع وصحابى أطلقوا عليا فار مكتبة

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معرض القاهرة انطلق بمشاركة 900 دار نشر، من 38 دولة عربية وأجنبية، وذلك خلال الفترة من اليوم الأربعاء ويستمر حتى 4 فبراير المقبل.
وتشارك 38 دولة فى الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبى، حيث يشارك 12 دولة أفريقية هى "السودان، غانا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، وغيرها.
ويشارك فى المعرض 13 دولة آسيوية هى: "العراق، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، الهند، الصين، سوريا"، ومن أوروبا يشارك 11 دولة هى: "صربيا، ألمانيا، روسيا، فرنسا، اليونان، قبرص، إيطاليا، اليابان، السويد، بريطانيا، الدنمارك"، بالإضافة إلى دوليتن من أمريكا الشمالية هم: "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا".
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