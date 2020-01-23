شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان: أقيس النجاح من الشارع وصحابى أطلقوا عليا فار مكتبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم مصطفي شعبان في ندوة معرض الكتاب والتي يديرها الزميل المخرج المسرحى والصحفي جمال عبد الناصر، إنه يقيس نجاح أعماله من الشارع، وليس من السوشيال ميديا، موضحا أنه يعلم أن أعماله نجحت من الناس ومن تفاعلهم سواء في مصر أو خارجها، وأشار شعبان إلى أن أصدقاءه أطلقوا عليه فار مكتبة بسبب حبه للكتب وللقراءة، موضحا أنه لا يقرأ فى مجال معين، وإنما يقرأ فى كل المجالات.

معرض القاهرة انطلق بمشاركة 900 دار نشر، من 38 دولة عربية وأجنبية، وذلك خلال الفترة من اليوم الأربعاء ويستمر حتى 4 فبراير المقبل.

وتشارك 38 دولة فى الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبى، حيث يشارك 12 دولة أفريقية هى "السودان، غانا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، وغيرها.

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ويشارك فى المعرض 13 دولة آسيوية هى: "العراق، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، الهند، الصين، سوريا"، ومن أوروبا يشارك 11 دولة هى: "صربيا، ألمانيا، روسيا، فرنسا، اليونان، قبرص، إيطاليا، اليابان، السويد، بريطانيا، الدنمارك"، بالإضافة إلى دوليتن من أمريكا الشمالية هم: "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا".