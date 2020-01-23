شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد يجرى عملية فى أنفه.. ويعلق: "أنتو عملتولي أيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الفنان هشام ماجد عملية جراحية فى أنفه، وشارك هشام ماجد بصور له من غرفة العلميات عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلاً: "شكرا صديقي دكتور أحمد نجم وكل طاقم الأطباء على العملية اللذيذة دي.. أنا أقسم بالله ما اعرف أنتو عملتولي أيه بس أنا مرتاح أكتر بكتير دلوقتي بيقولوا حاجة اسمها تهذيب قرنيات الأنف السفلية باستخدام التردد الحراري والمخدر الموضعي".





ومسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومى كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

يذكرأن آخر أعمال شيكو وهشام ماجد فى الدراما مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى عرض فى شهر رمضان من عام 2017، من بطولة أحمد مكى، أوس أوس، ويزو، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، انتصار، ملك قورة، وآخرين، إخراج هشام فتحى.

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وتم عرض مسرحية "عطل فني" لهشام ماجد و شيكو وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى، ومن بطولة أكرم حسنى و وآيتن عامر، ونشوي مصطفي، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقي أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عدداً من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية.

موسم الرياض شهد عرض أكثر من مسرحية مصرية، منها "3 أيام فى الساحل" للفنان محمد هنيدى، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى، و"حزلقوم" لـ أحمد مكى و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز، ومسرحية "لوكاندة الأوباش" لـ ماجد المصرى.

يذكرأن فعاليات "موسم الرياض" بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.