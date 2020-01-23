شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الحجز لعرض "علاء الدين" فى مصر خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صناع المسرحية الكوميدية الاستعراضية علاء الدين للنجم أحمد عز، عن قرب الانتهاء من كل التجهيزات الفنية الخاصة بها، تمهيدًا لانطلاق أولى عروضها الجماهيرية بمصر حيث سيتم خلال أيام فتح باب حجز التذاكر للجماهير بعد النجاح الذي حققته المسرحية أثناء عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية قبل أسابيع، ولاقت المسرحية إشادات كبيرة أثناء عرضها الأول فى السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، كما تلقى عز ترحابا كبيرا بعد انتهاء أيام عرض المسرحية.





وقال أحمد عز للجمهور السعودي بعد انتهاء عرض مسرحية "علاء الدين"، في موسم الرياض الترفيه، خاصة بعد الترحاب الذى تلقاه هو ونجوم المسرحية، قائلا: "الجمهور السعودي رائع، وشكرا موسم الرياض".

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يشار إلى أن مسرحية "علاء الدين" بطولة النجوم أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، محمد جمعة، سامي مغاوري، هشام إسماعيل وإسلام إبراهيم، من إخراج مجدي الهواري.





وفى سياق آخر يستأنف أحمد عز تحضيرات مسلسله الجديد، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وتشاركه البطولة النجمة هند صبرى، من تـأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء، وإنتاج شركة سينرجى، حيث بدأت الشركة فى إبرام التعاقدات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، والمسلسل يقدم أحد ملفات المخابرات المصرية خلال أحداثه، كما سيتم الاعلان عن اسم المسلسل فور الاستقرار عليه من فريق العمل.

وعرض للفنان أحمد عز مؤخرًا فيلم "ولاد رزق 2" عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.