شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يستقبل مصطفى شعبان بالزغاريد بمعرض الكتاب والفنان يشكر الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت ندوة النجم مصطفى شعبان بمعرض الكتاب في دورته الـ51، واستقبله الجمهور بترحاب كبير وقامت بعض الحاضرات بإلقاء الزغاريد، وعرض فى الندوة التى أدارها الزميل المخرج والصحفي جمال عبد الناصر فيديو عن مسيرة مصطفى شعبان إهداء من الخليج 365، وقدم مصطفى شعبان الشكر والتحية لـ"الخليج 365" على الفيديو الذى أشعره بأنه قدم العديد من الأعمال التى أعجبت الجمهور.

وقال شعبان في الندوة إن لديه ذكريات عديدة مع معرض الكتاب لأنه يحب الكتب والقراءة ودومًا كان يحضر الندوات وسط هطول المطر وكانت المياه تدخل من السقف.

معرض القاهرة انطلق بمشاركة 900 دار نشر، من 38 دولة عربية وأجنبية، وذلك خلال الفترة من اليوم الأربعاء ويستمر حتى 4 فبراير المقبل.

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وتشارك 38 دولة فى الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبى، حيث يشارك 12 دولة أفريقية هى "السودان، غانا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، وغيرها.

ويشارك فى المعرض 13 دولة آسيوية هى: "العراق، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، الهند، الصين، سوريا"، ومن أوروبا يشارك 11 دولة هى: "صربيا، ألمانيا، روسيا، فرنسا، اليونان، قبرص، إيطاليا، اليابان، السويد، بريطانيا، الدنمارك"، بالإضافة إلى دوليتن من أمريكا الشمالية هم: "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا".