شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تعزى جوليا بطرس فى وفاة والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الفنانة كارول سماحة، التعازى للفنانة جوليا بطرس لوفاة والدها، وكتبت كارول عبر حسابها على تويتر، قائلة: "أتقدم بأحر التعازي للفنانة وعائلتها لفقدان والدها.. لا شيء يعوض غياب الأب!! إن شاء لله نفسه تكون في السماء".



كارول سماحة

وتوفى والد الفنانة اللبنانية جوليا بطرس، عن عمر يناهز الـ80 عاما، إثر مشاكل فى القلب، وهو أيضًا والد الملحن زياد بطرس والمخرجة صوفى بطرس، ومن المتوقع أن تتم مراسم الدفن يوم الجمعة المقبل، وفقًا لوسائل إعلام لبنانية.

ونعى الإعلامى اللبنانى نيشان والد جوليا بطرس عبر حسابه بموقع "تويتر"، حيث كتب: "أحَرّ التعازى لجوليا بطرس، زياد بطرس، وصوفى بطرس فى وفاة والدهم. فقد الأب فى أى عمر كان كأس مُرَّة".

كما كتب الملحن زياد بطرس عبر حسابه بموقع "تويتر"، تعليقا على صورة والده: "الله يرحمك يا بيى".

وتداول الجمهور فيديو من آخر حفلات الفنانة جوليا بطرس والتي تحدثت بها عن والدها الذي كان حاضرًا، قائلة إنها تريد أن تشكره وتعبر عن حبها لها أمام الجميع ولم تتمالك دموعها أثناء الحديث عنه فى الحفل.

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يذكر أن الفنانة جوليا بطرس ولدت يوم 1 أبريل 1968 وتبلغ من العمر 51 سنة، وهى مطربة لبنانية من أصول فلسطينية، وُلدت فى بيروت، حيث والدها لبناني ووالدتها أصولها من فلسطين.

وجاءت معظم أغاني جوليا بطرس فى ظل مرحلة كانت تتسم بطابع العنف فى منطقة الشرق الأوسط، ولذلك كان لها صدى واسع بين الثوار والمقاومين خاصة فى فلسطين ولبنان، علما أنها حازت على تكريمات وجوائز تقديرية على مستويات رسمية.

وتمتلك الفنانة جوليا بطرس العديد من الأغانى التى ستظل خالدة فى عقول محبيها، مثل (غابت شمس الحق، وين مسافر، يا قصص، القرار، بصراحة، يوما ما، حكاية وطن، ميلادك ديسمبر، أنا مين)، فيما حصدت جائزة وسام الأرز الوطني مع رتبة ضابط فى لبنان عام 2007.