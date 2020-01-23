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عروض أفلام روائية وتسجيلية بمعرض الكتاب فى قاعة السينما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت عروض الأفلام القصيرة بـ معرض الكتاب الدولى في دورته ال 51 بقاعة السينما، حيث عرض الفيلم التسجيلي سعد زغلول ثورة ١٩ والروائي القصير التدريبات القصوى لتحسين الأداء والروائي القصير حلم المشهد والروائي القصير اسكندر وفنجان قهوة وفكرة وفبريكاتيد.

 

معرض القاهرة انطلق بمشاركة 900 دار نشر، من 38 دولة عربية وأجنبية، وذلك خلال الفترة من اليوم الأربعاء ويستمر حتى 4 فبراير المقبل.

 

وتشارك 38 دولة فى الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبى، حيث يشارك 12 دولة أفريقية هى "السودان، غانا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، وغيرها.

 

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 ويشارك فى المعرض 13 دولة آسيوية هى: "العراق، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، الأردن، ، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، الهند، الصين، سوريا"، ومن أوروبا يشارك 11 دولة هى: "صربيا، ألمانيا، روسيا، فرنسا، اليونان، قبرص، إيطاليا، اليابان، السويد، بريطانيا، الدنمارك"، بالإضافة إلى دولتين من أمريكا الشمالية هم: "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا".

 

 وتقام الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، تحت شعار "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع"، بمشاركة 900 دار نشر من بينهم 398 دار نشر مصرية، 255 ناشر عربى، و41 تاجر من سور الأزبكية، و99 توكيل، بإجمالى 929 فعالية ثقافية وفنية، و3502 من المشاركين المصريين والعرب والأجانب، وتحل دولة السنغال ضيف شرف معرض الكتاب، كأول دولة من دول أفريقيا السمراء تشارك ضيف شرف، وتم اختيار المفكر والجغرافى الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية عام المعرض.

 

 

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