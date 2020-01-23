شكرا لقرائتكم خبر عن "حلم حياتى" الاسم النهائى لفيلم حسن الرداد و3 أيام على انتهاء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنان حسن الرداد المشاهد الأخيرة فى فيلمه الجديد "حلم حياتى"، والذى كان يحمل اسم "توأم روحى" قبل تغييره بعدما وجد القائمون على العمل الاسم الجديد هو الأنسب للأحداث، حيث يتبقى له 3 أيام فقط يصورها بين أكتوبر والمعادى ويودع العمل نهائياً، وذلك بعدما صور العديد من المشاهد الأولى فى باريس وبعدها فى أكتوبر وأيضاً فى أحد الاستديوهات والشوارع.



حسن الرداد

فيلم "حلم حياتى" تدور قصته فى إطار رومانسى كوميدى، ويلعب دور البطولة الفنان حسن الرداد، بينما يشاركه فى دور البطولة النسائية الثنائى عائشة بن أحمد وأمينة خليل وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض.



حسن الرداد وأمينة خليل

وكان آخر افلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم من عام 2018 وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد المصرى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ومحمد لطفى وسامية الطرابلسى، من تأليف هشام ماجد وشيكو، للمنتج أحمد السبكى، وإخراج بيتر ميمى، والذى تدور أحداث الفيلم حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.

وخاض حسن الرداد الشهر الماضى تجربة الوقوف على خشبة المسرح من خلال مسرحية "لوكاندة الأوباش" الذى تم عرضها فى موسم الرياض يوم 4 ديسمبر الماضى وشارك فى بطولتها ماجد المصرى، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.