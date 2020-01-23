بالصور| مصطفى شعبان يلتقي بجمهور معرض الكتاب ويتحدث عن أحدث أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

استقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، أولى الندوات الفنية، مساء اليوم الخميس 23 يناير، والتي استضافت الفنان مصطفى شعبان، وأدارها المخرج المسرحي والكاتب الصحفي جمال عبدالناصر، بحضور عدد كبير من جمهور المعرض.

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شعبان تحدث خلال الندوة عن موضوعات مختلفة، بينها استعداده لتقديم مسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، سبق وقدمها "الزعيم" عادل إمام في فيلم سينمائي حمل نفس اسم النص الأدبي "حتى لا يطير الدخان"، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، وهو من إنتاج شركة العدل جروب.

وأشار إلى أنه لا يعتمد في قياس نجاح أعماله على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن يهتم في المقام الأول بالشارع، وكيف ترك العمل أثره على الجمهور، من خلال جملة يرددونها على المقاهي مثلًا، أو يتم كتابتها على وسائل المواصلات.

وعبر شعبان عن إعجابه باختيار القائمين على معرض الكتاب للمفكر والجغرافي الدكتور الراحل جمال حمدان، ليكون شخصية هذه الدورة.