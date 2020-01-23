صورة | محمود عبدالمغني يحتفل بعيد ميلاد ابنته مريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان محمود عبدالمغني، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له يحتفل بها بعيد ميلاد ابنته مريم. وكتب عبدالمغني: "عيد ميلاد أحلي مريومه..بحبك جدًا". وعلق الفنان أحمد رزق على الصورة بقوله: "كل سنة وهى قمر". ويشارك الفنان محمود عبدالمغني، في بطولة مسلسل "بنت القبايل" بطولة حنان مطاوع ومحمد رياض، من تأليف شاذلي فرح وإخراج حسني صالح.

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