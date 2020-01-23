من كواليس "ختم النمر".. أحمد صلاح حسني يستكمل التصوير باليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شارك الفنان أحمد صلاح حسني، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو قصير، عبر حسابه بـ"تويتر"، من كواليس تصوير مسلسله الجديد "ختم النمر".
وعلق "صلاح حسني"، على الفيديو قائلًا: " اليونان اليوم، تصوير ختم النمر، يارب التوفيق".
وبدأت أولى حلقات المسلسل يوم السبت الماضي على قناة"ON E"، من بطولة أحمد صلاح حسني، قصة وإخراج أحمد سمير فرج، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي ومن إنتاج سينرجي.
ويشارك في بطولته: ميرهان حسين، نسرين طافش، حنان سليمان، إسلام جمال، تامر شلتوت، أمير صلاح.
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