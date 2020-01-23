محمد عادل ينشر آخر صورة جمعته بمحمود الجندي.. ويُعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان محمد عادل "ميدو" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" صورة تجمعه بالفنان الراحل محمود الجندي من آخر أعماله "أفراح إبليس". وكتب: "من مسلسل "أفراح إبليس"، وآخر عمل مع الفنان الراحل محمود الجندي، الله يرحمك ويغفر لك يارب". ورحل الفنان الكبير محمود الجندي عن عالمنا في 11 أبريل 2019.

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