محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
بدأ فيلم "دماغ شيطان" أمس الأربعاء 22 يناير، المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، وحقق في أول أيام عرضه إيرادات ضعيفة قُدرت بـ 5 آلاف و790 جنيهًا.
كان فريق الفيلم احتفل بطرحه في عرض خاص أقيم في إحدى السينمات بمنطقة التجمع، وكان من ضمن الحضور الفنانة رانيا يوسف وابنتها، والفنان باسم سمرة، والفنان عمرو عابد والمؤلف عمرو الدالي والمخرج كريم إسماعيل والمنتج أحمد عبدالباسط.
"دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني، وكضيوف شرف: مي فخري وأشرف طلبة، من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط.
كانت هذه تفاصيل خبر في يومه الأول بـ"السينمات".. هذا ما حققه "دماغ شيطان" من إيرادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.